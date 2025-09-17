В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Житель Клина во время ссоры убил мать и покушался на соседку, мужчина задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК.

"Следователем следственного отдела по городу Клин ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 46-летнему местному жителю в убийстве его 67-летней матери и покушении на убийство соседки", - говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне обвиняемый, находясь на лестничной площадке, напал на соседку с ножом, нанеся несколько ударов в область туловища и шеи. На крики потерпевшей о помощи выбежала мать нападавшего и выхватила нож у сына, в результате чего женщина смогла скрыться. После этого обвиняемый, выхватив нож у матери, нанес ей множественные удары в область туловища. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. На место соседями были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые задержали злоумышленника.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты смывы, орудие преступления, проведены допросы свидетелей и очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской, биологической, молекулярно-генетической и психолого-психиатрической экспертиз. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - заключили в областном ГСУ СК.