ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего доцента Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России Алексея Бурцева к семи годам колонии за взятки в крупном размере от курсантов за незаконные действия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Суд вынес приговор в отношении бывшего доцента Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России Алексея Бурцева. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере от курсантов за незаконные действия. <…> В результате Бурцев приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и запретом заниматься преподавательской деятельностью в течение 3 лет", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в крупном размере). Суд установил, что Бурцев получал деньги от учащихся второго курса через посредника - курсанта четвертого курса. Виновный собирал деньги в обмен на готовые курсовые проекты, гарантии успешной защиты и положительные оценки. Общая сумма полученных взяток составила 600 тыс. рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда.