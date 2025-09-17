На место происшествия выехали подразделения Воргашорского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада

СЫКТЫВКАР, 17 сентября. /ТАСС/. Следователи СК РФ устанавливают обстоятельства исчезновения горнорабочего шахты "Комсомольская" компании "Воркутауголь", сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"17 сентября в правоохранительные органы поступила информация о прорыве воды при производстве работ на участке шахты "Комсомольская" и безвестном исчезновении в связи с этим проходчика участка подготовительных работ 1982 года рождения. По данному сообщению организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

По информации компании, 17 сентября в 09:45 мск горному диспетчеру шахты поступила информация о том, что при выполнении технических работ произошел прорыв подземных вод. В этот момент на месте происшествия находились пятеро работников, четверо из которых поднялись на поверхность. Пятого ищут, это проходчик участка подготовительных работ №2 Сергей Ясиненко 1982 года рождения.

По информации главного управления МЧС РФ по региону, на место выехали подразделения Воргашорского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.