Заведено уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Следователи в Челябинске возбудили уголовное дело по факту травмирования девочки во время растяжки в секции воздушной акробатики. Воспитаннице потребовалась помощь медиков, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

"Следственные органы СУ СК России по Челябинской области по данному факту незамедлительно возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). <…> Выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, про происшествие стало известно во время мониторинга СМИ и социальных сетей. Было обнаружено видео, на котором зафиксировано, как девочка во время растяжки попросила тренера остановиться. Тренер к просьбам ребенка осталась равнодушна, в результате воспитанница получила травмы, ей потребовалась помощь медиков.