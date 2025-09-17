Это приведет к остановке медоборудования, указали в министерстве

КАИР, 17 сентября. /ТАСС/. Израиль препятствует доставке топлива в медицинские учреждения в северных провинциях сектора Газа, что может повлечь за собой гуманитарную катастрофу в этом районе. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения анклава.

"Оккупационные [израильские] власти упорно не позволяют Всемирной организации здравоохранения использовать альтернативные пути доставки топлива в больницы [провинций] Газа и Северная Газа", - отмечается в тексте, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В Минздраве подчеркнули, что прекращение поставок горючего, необходимого для функционирования генераторов в местных больницах, приведет к остановке медоборудования. Кроме того, отсутствие топлива блокирует работу служб скорой помощи. Все это будет означать невозможность оказания медицинских услуг населению и может повлечь гуманитарную катастрофу в северных районах сектора.

18 августа канал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Газы информировал о том, что большинство больниц в секторе пострадали и прекратили свою работу вследствие боевых действий и обстрелов со стороны израильских вооруженных сил: из порядка 40 учреждений функционируют только 15, многие из них - лишь частично. В больницы поступают не более 30% всех необходимых медикаментов. Жертвами эскалации конфликта с Израилем стали уже по меньшей мере 1 590 медработников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 64 тыс., более 165 тыс. получили ранения, еще 428 местных жителей, в том числе 146 детей, умерли от голода.