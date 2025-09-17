Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Двое детей пострадали при пожаре в гараже в Кызыле. Дети доставлены в больницу, сообщает прокуратура Тувы.

"Предварительно установлено, что сегодня произошло возгорание гаража по адресу: ул. Шагонарская, 48. В результате пожара пострадали двое несовершеннолетних, которые доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.

В прокуратуре республики ТАСС сообщили, что предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.