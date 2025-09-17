Чичваркина заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ

Также предпринимателя обвиняют в нарушении порядка деятельности иноагента

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателя Евгения Чичваркина (признан иноагентом в РФ) по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ и нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Избрать заочно в отношении Чичваркина Евгения Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в суде.

Срок ареста будет исчисляться с момента передачи Чичваркина правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации на территорию страны, либо с момента его фактического задержания.

По данным суда, Чичваркин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иностранного агента).

Ранее Чичваркин дважды был оштрафован за нарушение правил деятельности иноагента. Он объявлен в розыск. Минюст РФ включил Чичваркина в перечень иностранных агентов в июне 2022 года. Он постоянно проживает за пределами России.