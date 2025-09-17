Еще шестеро пострадали

ВЛАДИМИР, 17 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на дороге Владимир - Улыбышево - Коняево в Судогодском районе, два человека погибли, шесть пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai, следуя в сторону города Радужный, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Радужный - Владимир. По состоянию на 16:30 сообщается о двух погибших: водителе автомобиля, мужчине 1979 года рождения, и его пассажире, а также о шести пассажирах автобуса, обратившихся за медицинской помощью, из которых двое - несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.