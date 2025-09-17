Каждый из осужденных приговорен к лишению свободы, а также права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в сфере общественного питания, на год

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве вынес приговор шестерым фигурантам дела об отравлении 50 человек шаурмой в одной из точек быстрого питания на улице Софьи Ковалевской в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Тимирязевский районный суд вынес приговор в отношении шести человек - индивидуального предпринимателя, повара, поставщика мясной продукции, а также генерального директора частной организации-производителя и его заместителя, Олега Акопова, Эльгина Кахраманова, Фархода Ашурова, Саиджона Абдуганиева, Абдулвахида Максудова и Людмилы Куклиной. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении.

Акопова приговорили к 3 годам лишения свободы, Максудова - к 2,5 года лишения свободы, а Кахраманова, Ашурова и Абдуганиева - к 2 годам лишения свободы. Куклиной же назначен год лишения свободы. Также суд лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в сфере общественного питания, на год.

Установлено, что осужденные организовали производство, поставку, изготовление и последующую продажу продукции в точке быстрого питания на улице Софьи Ковалевской. Директор и его заместитель создали на территории производства условия для изготовления продукции ненадлежащего качества, а доставщик, в свою очередь, не проверял поставляемую продукцию на качество, осуществлял поставку мяса без маркировок, сведений о сроках годности, а также товарно-транспортных накладных, ветеринарных свидетельств. Таким образом, были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, о чем владельцу кафе было достоверно известно.

После употребления приготовленной с нарушением санитарных норм и правил шаурмы зафиксировано 50 заболевших, 30 из которых были госпитализированы с сальмонеллезом.