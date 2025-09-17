СК ранее завел уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Полиция Владивостока разбирается в обстоятельствах нападения на подростков в торговом центре. Охранник заподозрил троих детей 14 лет в краже, затем убедил их пройти в служебное помещение под предлогом просмотра записей камер видеонаблюдения, там на них напали двое граждан и нанесли им травмы.

"Трое 14-летних подростков находились в кафе, расположенном в торговом центре на Океанском проспекте во Фрунзенском районе дальневосточной столицы. В какой-то момент к ним подошел охранник расположенного неподалеку магазина. Мужчина сообщил юношам, что они подозреваются в краже имущества, после чего убедил пройти в служебное помещение под предлогом просмотра записей камер видеонаблюдения для установления обстоятельств произошедшего хищения. <...> Там на них напали двое граждан. Злоумышленники нанесли подросткам телесные повреждения. По подозрению в совершении противоправных действий задержаны 20-летний и 25-летний уроженцы одной из бывших союзных республик", - сказано в сообщении ГУ МВД по региону.

Проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято законное и обоснованное решение. Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело по факту происшествия.