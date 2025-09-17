Он и бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева обвиняются в получении взяток

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение еще одного дела на бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Ранее коллегия уже давала разрешение на возбуждение против Куделина уголовного дела по трем эпизодам статьи 290 УК РФ (получение взятки) и его арест.

"ВККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону в отставке Куделина А. В. по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Куделин действовал в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой. Вместе они получали взятки за вынесение нужных решений о мерах пресечения. Общая сумма взяток, фигурирующая в деле, составляет 15 млн рублей. В отношении Золотаревой также было возбуждено уголовное дело.