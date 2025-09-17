Пожар в Ростовской области уничтожил пять частных домов

Сгорели еще семь хозпостроек

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в Ростовской области на площади 1 280 кв. м, сгорели пять частных домов и семь хозяйственных построек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Ростовской области. Общая площадь составила 1 280 кв. метров. По уточненной информации, огнем уничтожены 5 частных домов и 7 хозпостроек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что проводится проливка и разборка конструкций.