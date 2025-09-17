Возбуждено уголовное дело

БАРНАУЛ, 17 сентября. /ТАСС/. Мужчина в Алтайском крае убил свою пожилую сестру и ее мужа из-за имущественных споров. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"По данным следствия, подозреваемый проживал в доме один, а его сестра, имевшая долю собственности на дом, пользовалась приусадебным участком. Между родственниками постоянно возникали конфликты. Днем 17 сентября 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел из дома и произвел из зарегистрированного охотничьего ружья несколько выстрелов в женщину и ее супруга. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что обоим погибшим было по 76 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

"По подозрению в совершении убийства задержан 69-летний брат потерпевшей. <...> В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

Как сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, происшествие случилось в Железнодорожном районе Барнаула. "Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела", - отметила Антошкина.