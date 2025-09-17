Проживающих в нем людей эвакуировали

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Крыша здания общежития загорелась в Иванове, проживающие в нем люди эвакуированы, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По поручению прокурора области Андрея Жугина прокуратура Ленинского района Иванова контролирует ситуацию с возгоранием крыши здания общежития по ул. Сакко в областном центре. По предварительной информации, сегодня, 17 сентября, по неустановленной причине произошло возгорание крыши жилого дома №41 по ул. Сакко в Иванове. Проживающие в нем граждане эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время идет ликвидация последствий пожара. По данным ГУ МЧС по региону, информация о происшествии уточняется.

Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания. Для координации правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ленинского района Иванова Тимур Меретуков.