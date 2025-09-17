У экс-главы отдела Минземимущества Татарстана изъяли имущество на 13 млн рублей

Ильшат Аминов, вопреки установленным запретам, участвовал в управлении коммерческой организацией, учредителем и руководителем которой являлась его мать

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Ново-Савиновский районный суд Казани постановил обратить в доход государства имущество бывшего начальника отдела аренды и реализации государственного имущества Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана Ильшата Аминова на сумму 13 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Суд постановил обратить в доход государства 100% доли участия в уставном капитале ООО "Аркад", два коммерческих нежилых помещения и денежные средства в размере свыше 6 млн рублей, полученные от реализации и эксплуатации недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Аминов, вопреки установленным запретам, участвовал в управлении коммерческой организацией, учредителем и руководителем которой являлась его мать, оказывал содействие и покровительство организации при заключении договоров аренды и приватизации государственного имущества.

В отношении Аминова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. По версии следствия, в 2021-2024 гг. чиновник незаконно оказывал содействие и покровительство пяти фирмам при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества. Кроме того, совместно с неустановленными лицами он занизил для этих фирм платежи при проведении аукционов на право аренды госимущества на сумму более 2,8 млн руб. В декабре 2024 года Аминов по решению суда был заключен под стражу, в феврале 2025 года его отпустили под домашний арест. В марте Аминов был уволен с должности в связи с утратой доверия.