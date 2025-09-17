Эвакуировали 45 человек

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Многоквартирный дом горит в Иванове на площади 500 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Сообщение о возгорании поступило по адресу: Иваново, улица Сакко, 41. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение кровли трехэтажного многоквартирного дома", - сообщили в министерстве.

Площадь пожара составляет 500 кв. метров. Из здания эвакуированы 45 человек.

В МЧС отметили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. "Для жильцов дома развернут пункт временного размещения на базе гостиницы. На месте ЧП в настоящее время работают психологи МЧС России", - сказали в ведомстве.

К тушению привлечены 50 человек и 16 единиц техники.

Ранее в прокуратуре региона сообщали, что загорелась крыша здания общежития.