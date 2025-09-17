Владимир Любарский будет содержаться под стражей до 19 ноября 2025 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 сентября. /ТАСС/. Суд продлил срок содержания под стражей на два месяца бывшему заместителю главы Карелии по внутренней политике и экс-мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому, которого обвиняют в получении взяток, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей в отношении Владимира Любарского на два месяца, до 19 ноября 2025 года", - сказали в управлении.

По версии следствия, Любарский получил через посредника от представителей фирмы, оказывающей услуги питания организациям здравоохранения и социальной сферы республики, взятку на сумму более чем 37 млн рублей. Как считают следователи, за это он должен был помочь в решении различных вопросов, в том числе связанных с предоставлением компании необоснованных выгод и преимуществ при заключении и исполнении госконтрактов с учреждениями здравоохранения республики.

В январе стало известно, что экс-мэру вменяют в вину новый коррупционный эпизод. По версии следствия, с мая по декабрь 2020 года обвиняемый получил при посредничестве сотрудников государственного оздоровительного учреждения взятку от гендиректора строительной фирмы на сумму более 3 млн рублей. Вознаграждение должностному лицу предназначалось за предоставление необоснованных преференций коммерческой организации при заключении договоров и дополнительных соглашений на производство строительных работ.