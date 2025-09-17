Под стражу также заключили его заместителя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу начальника Санкт-Петербург-Финляндской дистанции электроснабжения Сергея Кузнецова по делу о незаконном получении прибыли от майнинга криптовалют. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Срок заключения рассчитан до 15 ноября 2025 года. Также под стражу заключили Николая Бальцера - заместителя Кузнецова.

Кузнецов, Бальцер и иные лица, управляющие и имеющие доступ до Финляндской дистанции электроснабжения, согласились сотрудничать с неустановленным лицом и за денежное вознаграждение позволили ему бесконтрольно потреблять электрическую энергию на нужды, не связанные с деятельностью ОАО "РЖД" с сентября 2024 года. Устройства для майнинга криптовалюты были незаконно установлены на территории тяговой подстанции "Громово" и "Луговая".

Кузнецов выступил против удовлетворения ходатайства следователя и попросил назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Он заявил, что не собирается скрываться и сразу начал сотрудничать с органами предварительного следствия.