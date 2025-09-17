Площадь пожара в жилом доме в Иванове выросла до 650 кв. м

Крыша частично обрушилась

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Частичное обрушение кровли произошло при пожаре в жилом доме в Иванове, площадь возгорания увеличилась до 650 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Площадь пожара в Иванове увеличилась до 650 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли", - сообщили в министерстве.

Тушение пожара осложняют конструктивные особенности кровли, наличие подкровельного пространства и горючего утеплителя.

В настоящее время спасатели помогают жильцам забрать необходимые вещи и домашних животных из горящего дома. Тушение пожара продолжается.