У него травма позвоночника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Актер Театра им. Ленсовета Илья Дель находится в реанимации после падения из окна. Об этом сообщили ТАСС в окружении актера.

"Дель находится в реанимации, у него травма позвоночника. Его госпитализировали после падения из окна", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел не в театре.

В апреле 2025 года Дель попал в реанимацию после ножевого ранения, которое ему нанесла сожительница - актриса Театра комедии им. Н. П. Акимова Александра Дроздова.

Дель состоит в труппе Театра им. Ленсовета с 2022 года, ранее служил также в Александринском театре и Театре на Литейном. Известен ролями в фильмах "Цой", "Пророк. История Александра Пушкина".