На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Водитель "Фольксвагена" сбил велосипедиста на МКАД. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоиспекции Москвы.

"По предварительным данным, на 61-м км внешней стороны МКАД водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на велосипедиста, который выехал с прилегающей территории", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что в результате дорожной аварии велосипедист от полученных травм умер на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.