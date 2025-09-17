В Никольском Волновахского района на юге ДНР также ранило мужчину

МАРИУПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Мужчина пострадал в Мариуполе Донецкой Народной Республики при детонации взрывоопасного предмета (ВОП). Об этом сообщается в Telegram-канале управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"За 17 сентября по состоянию на 22:30 (время совпадает с мск) поступила информация о пострадавших гражданских лицах в городах республики: Мариуполь, Октябрьский район. При детонации ВОП ранен мужчина 2004 года рождения", - говорится в сообщении.

Также сообщается о ранении мирного жителя в Никольском Волновахского района на юге ДНР, от взрывоопасного предмета травмы получил мужчина 1968 года рождения.