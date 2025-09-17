Инцидент произошел по его неосторожности

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пассажир упал по собственной неосторожности под поезд на станции "Площадь революции" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, он жив. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Падение человека под прибывающий поезд произошло на станции "Площадь революции", пассажир жив", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел по неосторожности.

Вечером на центральном участке линии были увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Позже график движения поездов был восстановлен.