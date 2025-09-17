Выясняются все обстоятельства произошедшего

МАХАЧКАЛА, 17 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате обвала на бульдозер скальной породы в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"В Цумадинском районе, на участке автомобильной дороги регионального значения Агвали - Шаури - Кидеро (участок капитального ремонта) при проведении земляных работ по расширению полки дороги произошел неконтролируемый внезапный обвал скальных пород верхового откоса. Под обвал попал бульдозер, к сожалению, механизатор не успел выбраться и погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выясняются все обстоятельства происшествия.