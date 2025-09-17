Во французской газете Le Monde отмечали, что Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лиссабона во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Уссурийский районный суд в Приморском крае арестовал велопутешественника из Франции Софиана Сехили до 4 октября, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края. Ему грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.

О задержании велосипедиста на китайско-российской границе сообщила 5 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на его публикации в социальных сетях. Издание отмечает, что он дважды пытался въехать в РФ через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга. Представитель экстренных служб Приморья информацию о задержании подтвердил.

"Уссурийский районный суд Приморского края вынес постановление об избрании меры пресечения [Сехили] в виде заключения под стражу на срок до 4 октября 2025 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)", - сообщили в пресс-службе. Наказание по этой статье предусматривает штрафа до 200 тыс. рублей или в размере дохода за 18 месяцев либо лишение свободы на два года.

Представители Общественной наблюдательной комиссии Приморья посетили арестованного в СИЗО Уссурийска. Он находится в двухместной камере с двухъярусной кроватью, телевизором и чайником. Жалоб на содержание у иностранца не было, за исключением того, что еда в изоляторе для него непривычна.

По информации Le Monde, Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лиссабона во Владивосток.