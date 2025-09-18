Из-за нападения собак она сильно пострадала

ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Суд по иску прокурора обязал муниципалитет в Хабаровском крае выплатить 1 млн рублей девочке, которая сильно пострадала из-за нападения собак. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В феврале бездомные собаки напали на 10-летнюю девочку. Ее в тяжелом состоянии прооперировали в Николаевской районной больнице, после санитарным бортом эвакуировали в краевую больницу в Хабаровске. В прокуратуре Хабаровского края агентству сообщали, что у ребенка травма головы. Было возбуждено дело.

"В целях защиты прав несовершеннолетней прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в ее пользу компенсации морального вреда, причиненного нападением бездомными животными. Судом требования прокурора удовлетворены, с администрации Николаевского района взыскан 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ребенок проходил лечение и вакцинацию длительное время, перенес в том числе моральные страдания. В настоящее время девочка вернулась к повседневной жизни, но ей еще предстоит ряд пластических операций.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.