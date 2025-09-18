Причины возгорания выясняют специалисты

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали открытое горение в общежитии в Иванове на площади 650 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В настоящий момент открытое горение ликвидировано на площади 650 кв. м. Проводится проливка. Причины возгорания установят сотрудники дознания", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Иванове на улице Сакко загорелась кровля трехэтажного здания. Площадь пожара составляла 500 кв. м, но позднее увеличилась до 650 кв. м. Тушение осложняют конструктивные особенности кровли, наличие подкровельного пространства и горючего утеплителя.