Еще шестеро остаются в отделении интенсивной терапии

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сентября. /ТАСС/. Шесть задержанных погибли в результате бунта, приведшего к пожару, в полицейском участке в центре Колумбии. Об этом сообщил губернатор департамента Кундинамарка Хорхе Рей Анхель.

"Накануне ночью в полицейском участке в муниципалитете Фунса произошло происшествие. Задержанные, предположительно, подожгли матрасы и вызвали пожар", - написал он в X.

По словам губернатора, шесть задержанных погибли, шестеро остаются в отделении интенсивной терапии. Еще один задержанный, находившийся в камере, был доставлен в больницу с переломом.