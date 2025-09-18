Инцидент произошел в средней школе Спасска-Дальнего

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о насильственных действиях из хулиганских побуждений по факту произошедшего в средней школе Спасска-Дальнего в Приморье.

Ранее в социальный сетях распространилась информация об издевательствах старшеклассниц школы над восьмилетней ученицей с использованием туалетного ершика.

"Прокуратура города Спасска-Дальнего признала законным возбуждение органами внутренних дел уголовного дела по ст. 116 УК РФ (иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены в надзорном ведомстве на контроль. Проверка продолжается, особое внимание будет уделено организации работы по профилактике буллинга и обеспечению безопасности детей в школе", - говорится в сообщении.

На ситуацию ранее обратил внимание председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных деяний, а также представить доклад об установленных обстоятельствах.