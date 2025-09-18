Пенсионерка в Югре получила по суду с дроппера 600 тыс. рублей компенсации

По версии следствия, с женщиной в одном из мессенджеров связался неизвестный, представившись сотрудником банка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сентября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по иску прокуратуры взыскал с дроппера (пособник мошенников и подставное лицо, чьи карты используются для снятия украденных денег) 600 тыс. рублей компенсации в пользу 74-летней пенсионерки, пострадавшей от действий звонивших ей неизвестных лиц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Нефтеюганской межрайонной прокуратурой изучено уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), находящееся в производстве следователя ОМВД России по Нефтеюганску. В ходе расследования установлен гражданин, которому 74-летняя жительница Югры перевела денежные средства, - 23-летний житель Пермского края. Прокурор обратился с иском в суд <...>. Решением суда иск прокурора удовлетворен, с дроппера, на банковский счет которого были переведены денежные средства, взыскана сумма неосновательного обогащения в размере свыше 600 тыс. рублей", - отметили в ведомстве.

По версии следствия, ранее с пенсионеркой в одном из мессенджеров связался неизвестный, представившись сотрудником банка. Он сообщил о необходимости изменения банковского номера, привязанного к абонентскому счету, после чего похитил принадлежащие женщине деньги.