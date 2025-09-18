По словам одного из злоумышленников, они готовили диверсионно-террористический акт

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Трое задержанных в Санкт-Петербурге, готовивших по заданию украинских спецслужб подрыв автомобиля руководителя оборонного предприятия, признали вину. Это следует из видео их допроса, предоставленного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В июле 2025 года вступил в ряды террористической организации, в составе которой подготовил диверсионно-террористический акт в отношении главы российского оборонного предприятия" - сказал на допросе один из задержанных.

Другие двое задержанных сообщили, что выполняли разведку для подготовки террористического акта. По их словам, они вступили в террористическую организацию в июне 2025 года, им поручили купить пауэр-банки, смартфоны и велосипеды, чтобы установить на них камеры, которые позволили бы вести слежку, чтобы потом произвести подрыв дистанционно с территории Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли в Санкт-Петербурге деятельность агентурной сети украинских спецслужб, готовившей взрыв автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий. Задержаны две молодые женщины и мужчина.

По данным ФСБ, по указанию участника украинской террористической организации, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины, двое задержанных вели наблюдение за предполагаемой жертвой, провели разведку по месту ее жительства и через тайник, оборудованный на одном из кладбищ Санкт-Петербурга, передали исполнителю взрывное устройство. Исполнитель, забрав СВУ, переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки направился к месту преступления, где при минировании автомобиля был задержан.-