ЕРЕВАН, 18 сентября. /ТАСС/. Адвокаты арестованного в Армении российского бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна представили кассационную жалобу на решение судов других инстанций оставить его под стражей.

"Адвокатская группа подала кассационные жалобы, а также провела иные процессуальные действия, о результатах которых будет предоставлена дополнительная информация. В то же время мы хотели бы еще раз заявить, что преследование Самвела Карапетяна не имеет ничего общего с законом и законностью, минимальные законодательные гарантии не соблюдаются и в классическом понимании это политическое преследование, данные о котором неоспоримы", - говорится в заявлении его защиты.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти.