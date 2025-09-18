Валерий Николов собирался улететь в Турцию

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов пытался скрыться от следствия, вылетев из страны в Турцию. Об этом сообщается в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"При этом было установлено, что 7 ноября 2024 года Николов В. В. написал заявление об увольнении, в ночь на 10 ноября 2024 года приобрел авиабилет и постарался скрыть свой выезд, проинструктировав соответствующим образом близкое окружение", - отмечается в документе.

Там также говорится, что в ходе разыскных мероприятий и следственных действий Николов был задержан в аэропорту, когда он пытался улететь в Турцию, приобретя авиабилет лишь в одну сторону, без бронирования проживания.

Тверской суд Москвы арестовал Николова в ноябре 2024 года. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый и другие фигуранты получали взятки от посредников и руководства компаний по договорам капремонта.