Причина ЧП устанавливается

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пожар ликвидирован в жилом доме в Иванове. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Пожар в Иванове на улице Сакко, 41 полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что загорелась кровля трехэтажного многоквартирного дома. Из здания были эвакуированы 45 человек. Площадь пожара составляла 500 кв. м, но позднее увеличилась до 650 кв. м. Кровля здания в результате пожара частично обрушилась. Тушение пожара осложняли конструктивные особенности кровли, наличие подкровельного пространства и горючего утеплителя.