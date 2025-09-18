Задолженность составила свыше 84,1 млн рублей

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в ДНР по факту невыплаты более 84 млн рублей зарплаты компанией "Горняк-95", сообщили журналистам в прокуратуре республики.

"Донецкой межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности ООО "Горняк-95". Установлено, что в обществе с мая по август 2025 года по вине работодателя образовалась задолженность по заработной плате перед 512 работниками на сумму свыше 84,1 млн рублей, - сказано в сообщении. - Материалы проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)".

Отмечается, что у предприятия была возможность погасить долг, но компания направила средства на другие цели. Прокуратура направила в суд заявление о взыскании с предприятия средств для погашения долга по зарплате.

Согласно открытым источникам, компания "Горняк-95" - угледобывающее предприятие в Макеевке. Специализируется на добыче каменного угля марки К. Находится в собственности промышленной группы "Родина".