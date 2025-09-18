Легковой автомобиль врезался в газораспределительный узел

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 100 частных и многоквартирных домов в Иванове остались без газоснабжения после того, как легковой автомобиль врезался в газораспределительный узел, что привело к утечке, подача была перекрыта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Под отключение попали 109 частных домов, 10 МКД. По периоду [возобновления подачи] пока неизвестно", - сказали в МЧС.

Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приняли меры: автомобиль был перемещен в безопасную зону, а стволы направлены на охлаждение газовых коммуникаций. Особую трудность представляло наличие воды в коммуникациях, для удаления которой огнеборцы задействовали гидроэлеватор.