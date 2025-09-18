Жительницу Энергодара осудили на 14 лет за госизмену и финансирование ВСУ

Также ей назначили ограничение свободы на срок до одного года

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Жительница Энергодара получила 14 лет лишения свободы за госизмену и финансирование украинских войск, сообщили ТАСС в пресс-службе Запорожского областного суда.

"Запорожский областной суд признал гражданку Я. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы и с ограничением свободы на срок до 1 года", - говорится в сообщении.

По данным суда, у жительницы Энергодара Я. 1988 года рождения после начала СВО "сложилось негативное отношение к российским представителям государственных органов власти региона и проводимой ими внешней политике". С конца февраля - начала марта 2022 года она смотрела ролики в проукраинских Telegram-каналах и соцсетях, направленные против военнослужащих РФ и призывающие к финансированию ВСУ.

"В декабре 2023 года гражданка Я. получила гражданство РФ, но решила оставшиеся на ее виртуальной банковской карте Приватбанка средства перевести на нужды ВСУ. С декабря 2023 года по май 2024 года женщина осуществила 6 переводов через мобильное приложение Privat24 украинским волонтерам и военнослужащим на общую сумму 2 949,96 гривны, что эквивалентно 6 999,45 руб.", - рассказали в суде.

В апреле 2025 года женщину задержали сотрудники УФСБ России по Запорожской области. Было возбуждено уголовное дело.