В Якутии действуют пять лесных пожаров на площади свыше 4,2 тыс. га

Территориальные особые противопожарные режимы введены в Олекминском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах, также в городских округах Жатай и Якутске

ЯКУТСК, 18 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 4,2 тыс. га, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют пять лесных пожаров на площади 4 260,05 га на территории Среднеколымского и Хангаласского районов. На тушение пожаров привлечены 30 огнеборцев авиалесоохраны. На авиапатрулирование запланированы девять самолетов, на тушение - один вертолет", - говорится в сообщении. Информация предоставлена по состоянию на 16:00 (10:00 мск).

Территориальные особые противопожарные режимы введены в Олекминском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах, также в городских округах Жатай и Якутске.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.