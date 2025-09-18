Бывшего бухгалтера ХК "Салават Юлаев" приговорили к 4,5 года колонии

За семь месяцев она похитила из кассы порядка 5 млн рублей и присвоила более 7 млн рублей денег знакомых и коллег

УФА, 18 сентября. /ТАСС/. Суд в Уфе приговорил к 4,5 года колонии бывшего бухгалтера-кассира хоккейного клуба "Салават Юлаев" за присвоение и мошенничество. Она похитила порядка 5 млн рублей из кассы, а также присвоила более 7 млн рублей денег знакомых и коллег, полученных от них для инвестирования, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"С июля 2022 года по февраль 2023-го совершала хищения сумм, поступающих от реализации продукции и оказания услуг, подлежащих внесению в кассу, путем несвоевременного отражения сведений о приходных операциях, а также внесения сведений, не соответствующих действительности, в кассовую книгу организации и в программу "1С:Бухгалтерия". В результате преступных действий подсудимой были присвоены денежные средства в общей сумме свыше 5 млн рублей", - сказано в сообщении.

Также она получила более 7 млн рублей от знакомых и коллег, которые обещала инвестировать и выплатить проценты, однако присвоила деньги. В отношении нее были возбуждены уголовные дело о мошенничестве и присвоении.

"Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 450 тыс. руб. с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также судом удовлетворены исковые требования, заявленные потерпевшими. В счет возмещения материального ущерба с осужденной взысканы денежные средства в пользу потерпевших в общей сумме свыше 9 млн рублей", - добавили в пресс-службе.