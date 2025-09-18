Маргеритт Гнакаде активно выступала в социальных сетях с антиправительственными высказываниями и критиковала действующего председателя Совета министров Фора Гнассингбе

ПРЕТОРИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Экс-министр обороны Того (2020-2022) Маргеритт Гнакаде задержана за подстрекательство военных к мятежу. Об этом сообщила радиостанция RFI.

По ее сведениям, сотрудники спецслужб прибыли в дом Гнакаде в Ломе и арестовали ее. В настоящее время в центральном управлении судебной полиции Того ведется допрос бывшей главы Минобороны.

В последнее время Гнакаде активно выступала в социальных сетях с антиправительственными высказываниями. Главным объектом ее критики был действующий председатель Совета министров Того Фор Гнассингбе. Гнакаде является вдовой умершего в 2009 году сводного брата Гнассингбе.

Гнассингбе занимал пост президента Того с 2005 по май 2025 года. Весной 2024 года парламент страны принял новую конституцию, которая сменила в Того форму правления, превратив ее в парламентскую республику. В минувшем мае Гнассингбе занял пост премьер-министра Того с расширенными полномочиями.