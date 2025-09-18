Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали таксиста, который совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении водителя столичного такси, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). <…> Фигурант оперативно задержан. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 сентября водитель такси совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки. О произошедшем девочка сообщила родителям, после чего они незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого.