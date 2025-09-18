Агенты разведки Украины признали вину в госизмене и терроризме

Совершить теракты Сергей Козлов и Евгения Самойлова не смогли, поскольку в апреле 2024 года были задержаны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Агенты Главного управления разведки Украины Сергей Козлов и Евгения Самойлова, которых обвиняют в поджоге автомобиля с символикой V и Z, а также подготовке подрыва путей железнодорожного сообщения в Крыму и убийства военнослужащего ВС РФ в Севастополе, признали вину в ходе первого слушания дела в Южном окружном военном суде, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Признаю вину полностью", - сказал Козлов, отвечая на вопрос судьи о признании вины по предъявленному обвинению. Самойлова также признала вину, однако уточнила, что не согласна с отягчающим обстоятельством - ее действиями по мотивам политической вражды.

По данным прокуратуры Севастополя, житель Керчи Сергей Козлов в сентябре 2023 года установил контакт с сотрудниками разведки Украины и привлек к сотрудничеству с иностранной спецслужбой свою сожительницу Евгению Самойлову. По заданию куратора фигурант научился делать коктейль Молотова и самодельные взрывные устройства. В октябре 2023 года он сжег в Керчи автомобиль с логотипами Z и V, причинив ущерб в размере более 860 тыс. рублей.

Позже украинский куратор поручил фигурантам подорвать пути железнодорожного сообщения в Республике Крым и убить военнослужащего ВС РФ в Севастополе.

Совершить теракты Козлов и Самойлова не смогли, поскольку в апреле 2024 года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Севастополе, куда приехали, чтобы изъять из тайника компоненты для сборки двух самодельных взрывных устройств. В отношении Козлова возбудили дела по статьям о теракте, госизмене, подготовке к теракту и другим, Самойлову обвиняют в госизмене, приготовлению к теракту и в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ.