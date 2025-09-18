Возгорание потушено, пострадавших нет, сообщили в оперативных службах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на крыше бизнес-центра на Павелецкой набережной в Москве, 230 человек эвакуировались в целях безопасности. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В здании БЦ по адресу: Павелецкая набережная, дом 2, строение 3, происходило незначительное загорание на кровле. До прибытия пожарных эвакуировались самостоятельно 230 человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время возгорание потушено. "Без пострадавших", - добавил представитель оперативных служб.