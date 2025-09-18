Он получил девять лет колонии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Суд в Мордовии приговорил бывшего директора ипотечной корпорации к девяти годам колонии за взятку в 5,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Вынесен приговор бывшему генеральному директору АО "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 16,5 млн рублей с запретом занимать определенные должности на срок 7 лет", - говорится в сообщении.

Суд установил, что между ипотечной корпорацией и коммерческой организацией были заключены несколько договоров на выполнение комплекса работ по строительству многоквартирных домов в республике. За заключение договоров подряда, оплату выполненных работ с 2023-го по 2024 годы директор ипотечной корпорации получил от представителя строительной организации взятку общей суммой 5,5 млн рублей путем перечислений на банковский счет знакомой. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия.