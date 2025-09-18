Мужчина в ходе конфликта нанес знакомому множественные удары топором

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы арестовал пенсионера Олега Матвиенко по обвинению в убийстве инвалида из-за спора вокруг игры футболиста Федора Смолова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Преображенского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матвиенко Олега Леонидовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, сроком на 1 месяц 30 суток", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире жилого дома в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему, имеющему ограниченные возможности здоровья, множественные удары топором, ножом и иными предметами. Потерпевший умер от полученных телесных повреждений. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, причиной ссоры, которая переросла в убийство, стал спор вокруг игры футболиста Смолова.