Обвиняемые в присутствии адвокатов дали признательные показания

МАГАДАН, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Магаданской области предотвратили террористический акт и задержали подозреваемых, планировавших поджечь здание Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району в г. Магадане.

"Органами безопасности Магаданской области пресечена противоправная деятельность двух граждан Российской Федерации, совершивших приготовление к террористическому акту", - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Магаданской области.

Кроме того, установлено, что ранее ФСБ проверяла задержанных на причастность к нарушению Уголовного кодекса России.

"После проведения в отношении их мероприятий в связи с причастностью к незаконной добыче водных биологических ресурсов возник преступный умысел, направленный на устрашение сотрудников пограничного органа путем <…> поджога объектов ПУ ФСБ России по Восточному арктическому району в г. Магадане", - отметили в ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемые после привлечения к ответственности за браконьерство решили поджечь здание погрануправления. Для совершения террористического акта они распылили через забор объекта химическое вещество, причинив значительный ущерб имуществу и создав опасность гибели людей. В дальнейшем обвиняемые изготовили три емкости с зажигательными смесями с целью поджога объектов ПУ ФСБ. Сотрудники УФСБ России по Магаданской области задержали подозреваемых и предотвратили поджог.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Обвиняемые в присутствии адвокатов дали признательные показания.