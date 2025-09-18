В деле экс-министра природы Оренбургской области фигурируют взятки картами ЦУМа

Согласно обвинению, Александр Самбурский также получил взятки в виде автомобиля Lexus, дивана и иллюминации для дома родителей

ОРЕНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский, согласно обвинению, получил взятки в виде автомобиля Lexus, дивана, подарочных карт из московского ЦУМа и иллюминации для дома родителей. Данные о всех четырех эпизодах представил гособвинитель, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Обратился к Стрепкову (Андрей Стрепков - гендиректор Оренбургской губернской лизинговой компании (ОГЛК) - прим. ТАСС) с просьбой приобрести ему [Самбурскому] шесть подарочных карт ЦУМа номиналом 50 тыс. рублей каждая", - сказал гособвинитель.

В другом эпизоде фигурирует диван стоимостью 190 тыс. рублей, еще в одном - иллюминация для частного дома в Свердловской области, где проживали родители Самбурского, и услуги по ее монтажу общей стоимостью свыше 494 тыс. рублей. Взяткодателями, согласно материалам дела, выступили руководители подведомственных министерству структур: ОГЛК и общества "Сельский дом".

Ранее ТАСС со ссылкой на данные прокуратуры сообщал, что автомобиль Lexus стал предметом взятки, которую путем вымогательства получил от подконтрольных структур бывший министр. На суде гособвинитель уточнил, что пользовались иномаркой родители подсудимого, а покупка авто была оформлена в лизинг. При этом фирма, которая приобретала автомобиль, внесла за него всего два небольших платежа.

1 июля 2024 года, будучи губернатором Оренбургской области, Денис Паслер освободил Самбурского от должности министра природных ресурсов, которую тот занимал с 30 декабря 2019 года. Отмечалось, что причиной отставки стали низкие темпы решения поставленных задач. 4 августа 2024 года Ленинский районный суд Оренбурга отправил экс-министра под стражу по обвинению в получении взяток, в январе 2025 года он был переведен под домашний арест, позже ему установили запрет определенных действий. Самбурского обвиняют в четырех преступлениях по статье о получении взятки.