Также пострадал еще один ребенок

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС обнаружили тела двух детей в ходе тушения пожара в многоэтажном доме в Липецке. Еще один ребенок госпитализирован, возгорание потушили, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 6. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в квартире на 4-м этаже на площади 20 кв. м. К сожалению, в ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двоих детей. Еще одного пострадавшего ребенка передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в тушении пожара участвовали 12 человек и 5 единиц техники. Специалисты органов дознания выясняют причину возгорания.