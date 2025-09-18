На Украине заочно арестовали экс-депутата Рады и клирика УПЦ Новинского

Его обвиняют в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Украинский суд заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады, бизнесмена и протодиакона канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Вадима Новинского. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным, опубликованным в Telegram-канале ГБР, меру пресечения Новинскому в виде содержания под стражей избрал Печерский районный суд Киева. В бюро напомнили, что ему заочно предъявлены обвинения по статьям о государственной измене, а также о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. По данным следствия, экс-депутат находится за границей, однако "продолжает осуществлять информационное влияние в ущерб суверенитету Украины".

Новинский, со своей стороны, отмечал, что разжигание ненависти в обществе стало основой политики режима Владимира Зеленского, который, в частности, активизировал преследование УПЦ.

2 декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Новинского. Весной 2023 года СБУ сообщила, что наложила арест на имущество Новинского на сумму более $380 млн. В список заблокированных активов входят 230 объектов недвижимости, которыми Новинский, по утверждению СБУ, "владеет через офшорный трастовый фонд". Также были арестованы доли Новинского в компаниях "Укргаздобыча", "Смарт-холдинг", "Аркона газ-энергия", "Регал петролеум корпорейшн лимитед", "Запорожсталь", "Каметсталь", центральный, северный и ингулецкий ГОК, "Метинвест холдинг".