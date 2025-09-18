В Москве обвиняемого в убийстве семейной пары пенсионеров приговорили к 20 годам

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 3 млн рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину, убившего семейную пару пенсионеров и укравшего у них деньги. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры суд приговорил к 20 годам колонии Назарали Султонова, совершившего разбойное нападение и убийство двух человек в Новой Москве. Он признан виновным по пп. "б, "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью, в особо крупном размере), пп. "а, "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 19 августа прошлого года женщина приехала в гости к своим родителям. Пенсионеры жили в частном доме в поселке Михайлово-Ярцевское в Новой Москве. Войдя в дом, она обнаружила тело своего отца с ранениями головы и еще живую маму, которой также были нанесены удары в область головы. Пострадавшая была экстренно госпитализирована, но спустя два дня умерла от полученных травм.

Подозрение в совершении преступления сразу пало на 38-летнего Назарали Султонова, который подрабатывал, помогая пенсионерам по хозяйству. Он был задержан по горячим следам.

Выяснилось, что в день убийства Султонов попросил у мужчины денег в долг, а когда получил отказ, решил завладеть деньгами преступным путем. Вооружившись топором и монтировкой, он потребовал от пенсионера передать ему пароль от банковского приложения и сказать, где хранится его банковская карта. На банковской карте хранились 17,3 тыс. рублей, которые Султонов перевел на свой счет. А войдя в приложение мобильного банка, он обнаружил на накопительном вкладе потерпевшего более 1,1 млн рублей, которые также похитил. Затем, испугавшись, что мужчина может обратиться в правоохранительные органы, Султонов не менее четырех раз ударил его по голове топором и монтровкой, а затем нанес удар по голове и его супруге. Пытаясь скрыть следы содеянного, он поджег ковер в доме и скрылся.